Анонс следующего поколения айфонов ожидается лишь в начале сентября, но уже сейчас, в Китае, вовсю продаются копии неанонсированных смартфонов на основе многочисленных утечек дизайна.

Инсайдер Сонни Диксон поделился у себя в Х фото китайской копии iPhone 17 Pro. Телефон работает на базе Android с оболочкой, которая больше имитирует iOS 18 (прошлогоднюю версию), чем готовящуюся к выходу iOS 26.

Выдает подделку несимметричная рамка вокруг дисплея и заметно широкий "подбородок". К тому же, судя по всему, вместо AMOLED установлена IPS-панель. При этом, как отметил Диксон, оформление задней панели, включая блок камер, выполнено на удивление точно и почти полностью соответствует рендерам iPhone 17 Pro.

Китайцы даже настолько заморочились вопросом, что создали для подделки специальную фирменную упаковку. При этом, что именно скрывается внутри такого айфона, неизвестно. Обычно такие копии iPhone стоят до $100 и на них довольно большой спрос.

Что касается настоящего iPhone 17 Pro, ожидается, что он, как и 17 Pro Max, получит сразу несколько важных новшеств по части камеры. Так, разрешение селфи-камеры увеличится 12 до 24 Мп, а перископического модуля – с 12 до 48 Мп. Также Apple добавит новое приложение "Камера" и поставит еще одну кнопку для управления камерой.

Базовая модель iPhone 17 будет выделяться 6,3-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и новой фиолетовой расцветкой. А iPhone 17 Air похвастается рекордно тонким корпусом.

