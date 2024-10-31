Рассказываем, какие изменения с 1 ноября 2024 произойдут в Украине.

В ноябре 2024 украинцев ждет ряд перемен. В частности, уже включат отопление, поэтому вырастет общая стоимость коммунальных услуг, но некоторые категории граждан смогут воспользоваться субсидией на отопление. Также еще на 90 дней продлено военное положение и мобилизация в Украине. Какими будут тарифы на коммуналку, что меняется в ПДД с 1 числа и какие купюры будут изымать из оборота - рассказываем ниже.

Тарифы на ЖКХ в ноябре 2024

В период военного положения в Украине действует мораторий на отдельные коммунальные тарифы. В частности, запрещено поднимать тариф на отопление, воду и газ. Тариф других услуг может повышаться, но в ноябре они для большинства останутся прежними:

тариф на свет - будет, как и прежде, 4,32 грн/кВт-ч, а те украинцы, у кого электрическое отопление смогут до 30 апреля следующего года платить 2,64 грн/кВт-ч при условии, что будут потреблять до 2000 кВт/месяц;

тариф на газ - для пользователей "Нафтогаз" составляет 7,96 грн/куб.м, у других поставщиков стоимость за 1 кубометр газа может быть другой;

тариф на воду - в больших городах его устанавливает Национальная комиссия (НКРЭКУ), и этот тариф остается прежним, но в небольших городах тариф на стоимость воды регулирует местная власть, поэтому он может меняться;

тариф на отопление - как уже говорили, не может меняться, пока длится военное положение, и еще полгода спустя.

Правда, с наступлением отопительного сезона оплата за отопление составит львиную долю всех коммунальных услуг. Но некоторые категории украинцев могут получить субсидию на его оплату.

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Субсидия на отопление 2024-2025

С 1 октября ПФУ, в связи с наступлением отопительного сезона, проводит перерасчет субсидий украинцам, которые получают ее. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. Те, кто хочет получить субсидию, должны обратиться с заявлением в ПФУ, ЦПАП или подать его через веб-портал "Дія".

Субсидию получить и те, кто отапливает дом углем и дровами, для этого ее нужно оформить по тому же принципу, что и субсидию на коммуналку. Субсидия, которая была оформлена раньше, продлевается автоматически.

Выплаты ВПЛ в ноябре

Внутренне-перемещенным лица в Украине (ВПЛ) смогут получать денежную помощь от государства - до февраля следующего года. Речь в первую очередь идет о наиболее уязвимых категориях ВПЛ:

пенсионеры, у которых соцвыплаты меньше 9 444 грн;

те, кто имеет инвалидность 1 и 2 группы, дети с инвалидностью, которые еще не достигли 18-ти, дети, которые тяжелобольны;

дети-сироты и дети до 23 лет, которые не имеют родительской опеки, приемные родители и родители-воспитатели.

На детей и тех, кто имеет инвалидность, предусмотрена помощь в 3 тыс. грн, для всех остальных - 2 тыс.

Напомним, что сейчас пенсионеры, которые относятся к ВПЛ и получают дополнительную помощь от государства, но состояли на учете до 24 февраля 2022 года (полномасштабного вторжения РФ), должны проходить каждые полгода идентификацию в Пенсионном фонде - чтобы фонд убедился, что выплаты пенсионерам идут тем, кому они предназначены. Ранее УНИАН рассказывал, как проводится идентификация пенсионеров в Украине и как ее пройти без визита в ПФУ.

Военное положение и мобилизация ноябре 2024

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года. Мобилизуют всех военнообязанных украинцев, которые не имеют бронирования и отсрочки. Из нововведений - призыв мужчин от 50 лет будет осуществляться только по приказу Генштаба. Ранее мы подробно рассказывали, как будет происходить мобилизация в Украине в ноябре и кого призовут в армию.

Изменения в ПДД с 1 ноября

С 1 ноября 2024 водителей ждут изменения в ПДД Украины, а именно в городах можно будет двигаться со скоростью не более 50 км/час. Это правило должны будут соблюдать в течение зимнего периода, когда дороги из-за погодных условий становятся более опасными для езды.

Также заменят дорожные знаки на тех участках дорог в городах, где можно было двигаться с большей скоростью.

Замена 50 грн и 200 грн старого образца

С 1 ноября Национальный банк Украины начинает изымать из оборота банкоты старого образца в 50 и 200 грн (речь идет о выпусках 2003-2007 годов). Заменят их более новыми - выпуска 2014 года и выше. Но специально идти менять деньги не нужно - банкнотой старого образца можно будет рассчитываться, как и раньше.

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