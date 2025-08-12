Изменение прайс-кепов стало залогом стабильного электроснабжения в жару, - Сазонов

В Украине сейчас нет массовых отключений электроэнергии, хотя год назад они происходили из-за массированных ударов России по электростанциям. Об этом напомнил военный Сазонов, комментируя недавнее изменение предельных цен (прайс-кепов). По его словам, этот шаг стал залогом стабильного электроснабжения в жару.

"Ровно год назад в Киеве люди сидели по 8 часов без света. Потому что россия разбила нам электростанции. Последние полгода, пока нет массированных атак, энергетики интенсивно восстанавливают разрушенное. 190 дней как украинцы не знают, что такое отключения", - отметил он.

В то же время Сазонов подчеркивает, что в энергосистеме до сих пор не все в порядке, поэтому государство приняло "единственное правильное решение - изменить верхнюю ценовую планку, чтобы пустить больше импорта.

Это позволило вдвое увеличить импорт электроэнергии, что помогло покрыть дефицит даже в жару, когда температура поднялась до +30 градусов, и избежать отключений.

"Это решение принято также в интересах промышленности, которую в случае дефицита всегда отключают первой", - добавил эксперт.

Относительно стоимости электроэнергии, Сазонов подчеркнул: "Для людей это ничего не меняет, тариф как был 4,32 грн, так и остается. И для промышленности никакого роста нет. Реальная цена для промышленности - не виртуальные индексы на биржах, а реальный конечный тариф, у нас 164 евро за МВт-ч, что вполне соответствует среднему промышленному тарифу в ЕС".

В то же время, он напомнил, что "в ЕС никто ракетами электростанции не бомбил".

Напомним, данные аналитиков ExPro свидетельствуют, что изменение предельных цен на электроэнергию, которое действует с 1 августа, не вызвало резкого роста цен на рынке.