Диетологи назвали 8 лучших продуктов для контроля уровня сахара в крови

Секрет улучшения уровня сахара в крови находится у вас на кухне.

Если вы страдаете диабетом, то правильные продукты дают дополнительное преимущество - лучший контроль уровня сахара в крови.

Издание Eating Well выяснило у диетологов, какие продукты быстро снизит сахар в крови.

Семена чиа

Всего 1 унция, а это примерно 28 грамм, семян чиа содержит 10 граммов клетчатки, которая выравнивает уровень сахара в крови.

Видео дня

"Липкий гель из семян чиа скользит по пищеварительному тракту, помогая замедлить поступление сахара в кровь", — говорит диетолог Шери Гау.

Консервированная рыба

Консервированный тунец, лосось, скумбрия и сардины являются хорошими источниками длинноцепочечных омега-3 жирных кислот DHA и EPA. Исследования показали, что эти полезные жиры могут улучшить контроль уровня сахара в крови и здоровье сердца, а также уменьшить воспаление.

Миндальная мука

Эта мука с ореховым вкусом может помочь сократить количество углеводов и одновременно повысить уровень клетчатки и белка, стабилизирующих уровень сахара в крови, говорит диетолог Меган Варнке.

Консервированные бобовые

Консервированные бобовые, как фасоль, нут и чечевица, являются одними из немногих продуктов, которые дают вам здоровую дозу белка и клетчатки, регулирующих уровень сахара в крови. Возможно, именно поэтому в систематическом обзоре было установлено, что частое употребление бобовых связано со снижением уровня глюкозы в крови натощак и A1C у людей с диабетом. Кроме того, бобовые практически не содержат насыщенных жиров и холестерина, что делает их полезными и для здоровья сердца.

Корица

"Корица — это богатый антиоксидантами, естественно сладкий, но не содержащий сахара продукт, который может помочь снизить уровень сахара в крови", — говорит Гау.

Некоторые исследования даже показали, что добавки с корицей могут снижать уровень глюкозы в крови натощак и A1C.

Орехи

Всего одна небольшая горсть орехов содержит все необходимое - растительный белок, клетчатку, полезные для сердца жиры, а также различные витамины и минералы.

Орехи настолько полезны для контроля уровня сахара в крови, что исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют орехи, менее подвержены риску развития диабета 2 типа. Одной из причин может быть сочетание клетчатки и белка, которое замедляет всасывание глюкозы, способствуя более стабильному уровню сахара в крови. Кроме того, полезные жиры, содержащиеся в орехах, могут также поддерживать здоровье сердца. Хотя все орехи могут быть полезны, исследования, посвященные грецким орехам и диабету, особенно обнадеживают. Например, одно исследование показало, что люди, употребляющие грецкие орехи, как правило, имеют более низкий уровень глюкозы натощак, триглицеридов и артериального давления.

Овес

Овес богат уникальной клетчаткой под названием бета-глюкан, которая помогает выводить холестерин из организма. Помимо защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, исследования показали связь между частым употреблением овса и снижением риска развития диабета 2 типа.

Сорго

"Сорго — это природный источник клетчатки, ключевого питательного вещества, которое, как показывают исследования, может способствовать поддержанию здорового веса и контролю веса", — говорит диетолог Лорен Манакер.

При этом сорго содержит больше медленно усваиваемого устойчивого крахмала, чем другие цельнозерновые продукты, поэтому оно с меньшей вероятностью вызовет резкий скачок уровня сахара в крови. Кроме того, оно не содержит глютен, что может быть большим преимуществом для людей, страдающих как диабетом 1 типа, так и целиакией.

Ранее УНИАН назал продукт №1 для снижения уровня холестерина.

Вас также могут заинтересовать новости: