Они общаются уже 15 лет.

Американская актриса Сандра Буллок рассказала, что 15 лет назад Голливуд противился ее дружбе с Дженнифер Энистон.

В интервью Vanity Fair актрисы рассказали, что познакомились на свадьбе общего друга и провели вечер, обмениваясь рюмками и записками. "Мы просто сказали: "О Боже, нам нужно встретиться и расслабиться. И мы так и сделали. Похмелье было эпическим", - вспоминает Буллок.

Оказалось, что у них много общего: обе интересуются дизайном интерьеров, ценят практичные шутки, а также встречались с актером Тейтом Донованом. Женщинам было так легко вместе, что они удивлялись, почему не подружились раньше:

"Мы были с того времени в бизнесе, когда никто не хотел, чтобы женщины были подругами - все пытались настроить друг против друга. Нам говорили, что мы не должны этого делать - то есть любить и уважать друг друга".

Однако Буллок стала частью ближайшего круга Энистон, принимая ее приглашения на праздничные встречи, весенние каникулы и сеансы нумерологии. Сейчас они подталкивают друг друга выходить из дома, а также поддерживают из-за страха перед полетами.

"Мы двое в самолете - это самое ужасное зрелище. Обычно мы держимся за руки через стол, опустив головы", - рассказала она.

Напомним, в этом же интервью Энистон прокомментировала смерть актера "Друзей" Мэттью Перри, который длительное время пытался справиться с наркотической зависимостью.

