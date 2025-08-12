Уже известно об одном погибшем - мужчина получил 98% ожогов тела.

Мощные лесные пожары начались в Испании и Португалии. По данным ВВС, в Европе продолжается рекордная волна тепла, которая и способствует распространению огня.

Как сообщается, экстремальные температуры в Испании и Португалии сохранятся как минимум до среды - прогнозируя до +44°C.

Пожары уже охватили более 1000 гектаров.

Reuters сообщает, что пожарные локализовали пламя недалеко от испанской столицы Мадрида. В результате этого пожара погиб один человек и еще 180 пришлось эвакуировать. Известно, что пострадавшего мужчину с ожогами 98% тела госпитализировали, но позже он скончался в больнице.

Ученые утверждают, что более жаркое и сухое лето в Средиземноморье повышает риск лесных пожаров. Сухая растительность и сильный ветер приводят к быстрому распространению огня и неконтролируемому выгоранию, иногда провоцируя огненные вихри.

Жара в Европе

Волны жары становятся более интенсивными и опасными для здоровья. От таких волн жары страдает и Европа. Последнее исследование показало, что в этом году от жары умерло в три раза больше людей, по сравнению с ситуацией, если бы глобального потепления не было.

Около недели назад стало изветсно, что во Франции возник крупнейший за десятилетия пожар. На борьбу с огнем бросили более 2000 человек, а спасительные дожди ожидаются только на этой неделе.

