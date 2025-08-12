Северо-запад Черного моря под контролем: Буданов проверил позиции сил обороны в регионе

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов проверил позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" на острове Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. Об этом сообщили на странице Главного управления разведки в Facebook. Инспекция подтвердила, что Северо-Западная Черноморская акватория полностью находится под украинским контролем.

"Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины. В рамках поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море", - говорится в сообщении ГУР.

Вместе с бойцами Буданов почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

Видео дня

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", - сказал Кирилл Буданов.

Напомним, остров Змеиный был освобожден от оккупантов 30 июня 2022 года. А в сентябре 2023 года спецназовцы ГУР вернули контроль над буровыми газодобывающими платформами в Черном море, которые были захвачены Россией в 2014 году.