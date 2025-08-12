По словам Грэма, трудно представить другого человека, который смог бы посадить Путина за стол переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, так как американский лидер смог повлиять на него. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.

"Причина, по которой Путин едет на Аляску, заключается в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - сказал он журналистам.

По словам Грэма, трудно представить другого человека, который смог бы посадить Путина за стол переговоров о прекращении огня в Украине.

Кроме того, сенатор-республиканец напомнил, что недавно президент США ввел новые пошлины для Индии из-за того, что эта страна продолжает покупать российскую нефть. Он считает, что это также встревожило Путина и весь Кремль.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, поддерживающему военную машину России. Вот почему Путин едет на Аляску. Мир через силу", - подчеркнул Грэм.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Эту информацию подтвердил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп создал условия для переговоров о мирном соглашении по Украине с Путиным. По его словам, Путин не согласился бы на встречу, если бы не почувствовал давления со стороны США.

