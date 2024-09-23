Пилотный проект Минобразования запустит уже в 2025 году.

В Украине планируют ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12.

Известно, что пилотный проект Министерство образования и науки Украины запустит в 2025 году, а уже с 2027 – трехлетнее профильное среднее образование. Как рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, соответствующую реформу организовали так, чтобы после выпуска из школ абитуриенты были лучше подготовленными к университету.

При этом министр подчеркнул, что школьники смогут самостоятельно выбирать профили обучения в соответствии с собственными интересами.

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Кроме того, после 9 класса ученики смогут пойти учиться в профессиональный колледж, а соответственно – быстрее получить новую профессию. Начиная с 2027 года, девятиклассники должны будут принять решение – учиться в академическом лицее или в профессиональном колледже, в соответствии со своими интересами и способностями.

Также Оксен Лисовой сообщил, что планируются изменения и в сфере высшего образования.

"Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предусматриваем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению", – сказал министр.

Образование в Украине: вы могли это пропустить

Во время вступительной кампании-2024 от бюджетного места в украинских учебных заведениях отказались 6,3 тысячи абитуриентов. Такую информацию привел заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, подавляющая часть лиц из этого числа поступили в украинские университеты на контракт.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца и отказаться от их вручения в школах. Учебным заведениям предлагается самостоятельно отмечать лучших учеников.

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