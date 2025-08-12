По словам Орбана, ЕС необходимо инициировать свой саммит с участием России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему отказался поддержать совместное заявление стран-членов Европейского Союза, приветствующее усилия президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны. Свою позицию он озвучил в соцсети X.

"Прежде чем либеральный мейнстрим начнет новую интерпретацию своей любимой мелодии "марионетка Путина", я решил поделиться тем, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии", - написал Орбан.

Премьер-министр Венгрии назвал ключевые причины, почему не поддержал совместное заявление стран ЕС. По его словам, лидеры европейских стран попытались установить условия для встречи, на которую они не были приглашены.

"Тот факт, что ЕС остался в стороне, и без того достаточно печален. Единственное, что может ухудшить ситуацию, — это если мы начнем давать указания со стороны", - подчеркнул Орбан.

Также венгерский премьер заявил, что вместо попытки установить условия для встречи Путина и Трампа, лидерам стран-членов Евросоюза необходимо инициировать свой саммит ЕС-Россия.

ЕС утвердили совместное заявление перед встречей Трампа и Путина

Напомним, что ранее 26 стран-членов Европейского Союза подписали совместное заявление перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В нем главы государств подчеркнули, что международные границы не должны меняться силой.

Единственной страной-членом ЕС, которая не поддержала совместное заявление, стала Венгрия.

