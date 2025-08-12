Европа производит все больше оружия специально для нашей страны.

С начала года и до конца июня европейские страны предоставили как минимум 35,1 миллиарда евро на вооружение для Украины, то есть на 4,4 миллиарда евро больше, чем США. Об этом сообщает BILD со ссылкой на проект Ukraine Support Tracker Института мировой экономики (IfW) в Киле.

"Европа закупила по новым оборонным контрактам больше, чем США - это свидетельствует о явном переходе от передачи [оружия] со складских запасов к промышленному производству", - говорит эксперт IfW Таро Нисикава.

Сообщается, что из 10,5 миллиарда евро, которые в мае и июне Европа пообещала выделить на военную помощь, не менее 4,6 миллиарда евро направили на прямые промышленные заказы.

И хотя недавно США впервые с момента вступления Трампа в должность снова поставили Украине крупные партии оружия, это на самом деле касается не военной помощи, как таковой, а "продаж, которые Киев должен финансировать сам".

Помощь ЕС для Украины - другие новости

В Европе активно ищут деньги на оружие для нашей страны. Среди прочего в ЕС рассматривают возможность оплатить американский пакет вооружений, используя прибыль от замороженных активов РФ. Предполагается, что ведущую роль в координации закупок и передачи вооружения будет играть миссия НАТО по поддержке нашей страны.

Также сообщалось, что союзники Украины в Европе хотят обратиться к ЕС с просьбой о предоставлении займа на десятки миллиардов евро, которая позволит совместно закупить оружие для Киева, а также усилить собственную обороноспособность европейских стран.

