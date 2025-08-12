Обычно белая акация цветет в мае-июне.

На юге Одесской области из-за аномально высокой температуры воздуха второй раз за сезон зацвела белая акация.

По словам доктора биологических наук Ивана Русева, это явление наблюдается, в частности, в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района (южная Бессарабия). Этот населенный пункт находится в 150 км от Одессы.

"В Татарбунарах, Одесской области, уже пару недель наблюдается повторное цветение белой акации. В августе цветение не является нормой, но может произойти из-за погодных условий. Обычно белая акация цветет в мае-июне", - отметил ученый.

Он объясняет, что вторую волну цветения спровоцировали аномально высокие температуры и засуха, что указывает на стресс, который испытывают растения.

Изменения климата в Украине

Украинский климатолог, член Национальной академии наук США Светлана Краковская считает, что в середине века, из-за изменений климата погодные условия в Украине могут стать очень сложными. В частности лето продлится более 5 месяцев - 150-180 дней. На Херсонщине, Николаевщине, Одесской области, Запорожье, части Донецкой области среднесуточная температура составит 28-30°С и выше, на Днепропетровщине и Харьковщине - 24-26°С, на территории Западной Украины - 18-20°С. В высокогорных Карпатах воздух будет прогреваться до +14°, что для этой местности - высокая температура.

