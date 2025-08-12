Выход фильма запланирован на 2026 год.

Английский актер Макс Мингелла, известный ролью Ника в сериале "Рассказ служанки", ведет окончательные переговоры об участии в съемках нового фильма DC Studios "Clayface".

Как передает The Hollywood Reporter, режиссером проекта выступает Джеймс Уоткинс, наиболее известный работами в жанре ужасов ("Райское озеро", "Женщина в черном" и "Не говори со злом"). Сценарий написал Майк Флэнаган ("Призрак дома на холме" и "Доктор Сон"). Съемки должны начаться в Великобритании уже осенью.

Премьера фильма запланирована на 11 сентября 2026 года. Роль "Клейфейса" исполнит валлийский актер Том Рис Харрис ("White Lines", "Подозрение"), а ученой, к которой он обратится за помощью, Наоми Аки ("Клипни дважды", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"). Мингелла же сыграет детектива полиции Готэм-Сити.

Что известно о фильме Clayface

"Clayface" - будущий фильм вселенной DC, который расскажет историю одного из самых известных антагонистов Бэтмена.

Сюжет сосредоточится на глубинном психологическом портрете персонажа Клейфейса, который в комиксах DC существует в нескольких ипостасях, самая известная из которых - актер Бейзил Карло, который после химической аварии получил способность менять свою форму, но постепенно потерял контроль над телом и психикой.

Ожидается, что фильм будет иметь более драматический и эмоциональный тон, совмещенный с элементами триллера и ужасов, а также покажет становление преступника с трагической предысторией.

По словам Флэнагана, он стремится отойти от типичного супергеройского формата и сделать более атмосферную, характерно ориентированную историю.

