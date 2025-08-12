Появилось видео, на котором, как утверждается, можно видеть "эксперимент" по интеграции беспилотного перехватчика на истребитель МиГ-29. На него обратил внимание портал The War Zone.
При ближайшем рассмотрении видно, что квадрокоптер, вероятно, прикреплен к самолету с помощью обычных стяжек. Практичность такого решения является, мягко говоря, крайне сомнительной - очевидно, самолет просто не сможет запустить дрон.
Более того - ничто не указывает на то, что дрон выдержит суровые условия высокоскоростного полета на реактивном истребителе, особенно учитывая то, что он оснащен четырьмя уязвимыми пропеллерами.
Впрочем, есть и другое объяснение "эксперимента", и оно кажется наиболее уместным ввиду всего. Как считают в Defense Express, россияне просто "пошутили".
Доказательством этого может служить их сообщение, где говорится о "намерении обучить операторов дронов управлять истребителем", а также об "интеграции в орбитальную группировку".
Отметим также, что сам дрон создала команда российского проекта "Архангел". Ранее она представила перехватчик, который якобы развивает скорость до 350 километров в час и летает на пятьдесят километров. Эти заявления не были подтверждены.
Теоретически дрон можно интегрировать в самолет, но, очевидно, речь будет идти скорее о тихоходном "кукурузнике", а не о реактивном истребителе.
Дроны-перехватчики - что известно
Стоит сказать, что сама концепция дронов-перехватчиков давно доказала свою эффективность в условиях современной войны.
Украина активно развивает это направление. Ранее УНИАН сообщил о создании перехватчика, который может эффективно противодействовать российским ударным БПЛА типа "Шахед" и "Гербера". Он может действовать ночью и на большой скорости.
Также сообщалось, что отечественный высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit прошел успешное испытание и уже применяется для уничтожения российских БПЛА.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Дроны - эффективное оружие. Используя ИИ, можем сделать так, что наш БПЛА сам найдет "врага" и сам его уничтожит", - авиационный эксперт Анатолий Храпчинский
- Производители нарастили производство ракет для Patriot, но спрос неуемный, - BI
- США изменили подход к созданию "Золотого купола" из-за операции СБУ "Паутина"