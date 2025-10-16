СЕО Avesterra Group подозревается в масштабном загрязнении земель на Волыни

По данным экспертиз, в образцах почвы выявлено превышение концентрации фосфора, аммония, сульфатов, хлоридов и нитратов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами.

Служба безопасности Украины расследует масштабное загрязнение земель вблизи предприятий группы Avesterra ("Эпикур", "Чебатурочка" и Delika, – ред.), которую возглавляет Светлана Собипан.

Согласно уголовному производству, руководитель компании подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и загрязнении почв опасными отходами в интересах третьих лиц.

Сбросы промышленных отходов в землю

Как говорится в материалах уголовного производства № 42024110000000287, в течение 2021-2024 годов должностные лица ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" и ООО "Луцкая аграрная компания", которыми руководила Собипан, использовали более 11 гектаров арендованных земель как фильтрационные поля, куда сливали отходы забоя птицы, техническую воду, кровь и биомассу.

Видео дня

"Действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением, Собипан Светлана Николаевна организовала использование земельных участков как отстойников, сливая туда нечистоты, что повлекло существенный вред охраняемым законом государственным интересам", – говорится в уголовном производстве.

По данным экспертиз, в образцах почвы выявлено превышение концентрации фосфора, аммония, сульфатов, хлоридов и нитратов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Такое загрязнение создает опасность для окружающей среды и может привести к попаданию вредных соединений в грунтовые воды, что угрожает местным общинам Волынской области.

Следствие считает, что такая "утилизация" позволяла предприятиям минимизировать затраты на переработку отходов и получать дополнительную прибыль, нарушая требования законов "Об охране земель" и "Об охране окружающей природной среды".

Второе дело

Параллельно расследуется еще одно производство – № 12025000000001425, в рамках которого правоохранители проверяют причастность должностных лиц "Владимир-Волынской птицефабрики" и "Луцкой аграрной компании" к злоупотреблениям полномочиями и загрязнению земель государственной собственности, арендованных под сельскохозяйственное производство.

08 мая 2025 года СБУ сообщила Собипан о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса и ходатайствовала о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд также постановил арест имущества и земельных участков, которые использовались как поля фильтрации.

Кто такая Светлана Собипан

Светлана Собипан – CEO Avesterra Group, а ранее – директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" и ООО "Луцкая аграрная компания". Именно под ее руководством в 2025 году предприятие было ребрендировано под новую торговую марку Avesterra.

Группа входит в бизнес-интересы бывших народных депутатов Михаила и Дмитрия Добкиных, которые публично заявляли об инвестициях в "самый современный завод по переработке курятины в Украине" стоимостью около 60 млн евро.

Напомним, после полномасштабного вторжения Михаил Добкин стал диаконом УПЦ (МП), а в Харькове продолжаются публичные инициативы лишить его звания "Почетного гражданина города".

Бизнес-структуры Добкиных, в которые входит Avesterra Group, неоднократно упоминались в журналистских расследованиях из-за связей с российскими компаниями и экспортной деятельности на территории третьих стран, с последующим реэкспортом в РФ.