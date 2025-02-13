Зеленский ввел в действие санкции против олигархов: подписал указ

Санкции введены бессрочно.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 олигархов. Документ обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жевага, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука, Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

Санкции введены бессрочно.

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