По словам президента, каждый, кто становится на путь против Украины, "должен помнить, что будет ответ".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается в Телеграмм-канале главы государства.

В частности, он высоко оценил работу украинских правоохранителей - СБУ, ГБР, Национальной полиции и прокуратуры.

"Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ. Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ", - написал президент.

Видео дня

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 января США ввели масштабные санкции против России. Ограничения охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ.

В частности, под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство.

Впоследствии Великобритания вслед за США ввела масштабные санкции против РФ. Ограничения, в частности, касаются двух российских нефтяных гигантов.

Как отметили в британском правительстве, поддержание безопасности страны является первоочередной задачей и неотъемлемой частью Плана изменений премьер-министра. При этом "каждый удар, который мы наносим российским нефтяным доходам, является еще одним шагом к справедливому и устойчивому миру в Украине, а также шагом к безопасности и процветанию в Великобритании и за ее пределами".

Вас также могут заинтересовать новости: