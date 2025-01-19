Глава государства анонсировал вскоре еще новые санкционные решения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО по санкциям в отношении предателей.

Об этом президент сказал в своем видеообращении в Telegram.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград. Звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", - отметил глава государства.

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Зеленский добавил, что сейчас готовятся еще новые санкционные решения.

"Будут они вскоре", - пообещал президент.

Согласно приложению к обнародованному Указу Зеленского, в санкционном списке 18 человек. Среди них: народные депутата Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, лидер запрещенной партии "Наши" Евгений Мураев, также глава запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин, экс-нардеп Леонид Байсаров. В частности Бойко лишили звания Героя Украины, которое он получил в 2004 году "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

Другая информация относительно этих санкций

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины сообщил, что ожидается введение новых санкций Совета национальной безопасности и обороны.

При этом, он добавил, что дал высокую оценку работе украинских правоохранителей - СБУ, ГБР, Национальной полиции и прокуратуры в вопросе противодействия "предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество".

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