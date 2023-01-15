В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что в субботу, 14 января 2023 года, Россия отменила запланированный на этот день очередной обмен пленными.
"Сегодня (14 января – ред.) был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", – говорится в сообщении.
Отмечается, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри. Для этого оккупанты используют горе семей, которое сами же и нанесли.
"Продолжается жестокая и кровавая война, которую начала путинская Россия. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", – добавили в Координационном штабе.
Обмен пленными из РФ: последние новости
В воскресенье, 8 января, состоялся очередной удачный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 50 воинов. Это был первый обмен в 2023 году.
31 декабря 2022 года из российского плена вернули 140 человек. Среди них-раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича, а также наши военные с Бахмутского направления.
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