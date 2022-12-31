Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо, защитники с Бахмутского направления.

Сегодня очередной крупный обмен - 140 человек возвращаются домой с плена.

"Это очередной крупный обмен, который удалось осуществить - 140 человек возвращаются домой. Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем отцы и сыновья, которые вместе находились в плену, а также наши с Бахмутского направления", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что среди тех, кто вернулся из плена - 2 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ. Среди них 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

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"В Новый год мы не только отражаем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей", - подчеркнул Ермак.

Украина возвращает своих людей из российского плена

Всего после начала полномасштабной войны Украина вернула уже почти 1600 человек.

В сентябре Украина вызволила командиров "Азова".

14 декабря состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 64 воина Вооруженных сил.

В октябре Украина освободила из русского плена 108 женщин.

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