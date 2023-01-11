Подробности обмена должностные лица обсудили в рамках встречи в Турции.

Украина может вернуть домой еще 40 военнопленных в рамках нового обмена с Российской Федерацией.

Соответствующие переговоры провели уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с омбудсменом РФ в Турции Татьяной Москальковой, информирует Sky News.

По данным издания, в рамках переговоров речь шла об обмене 40 человек. О деталях процедуры стороны дискутировали на протяжении сорока минут.

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"В ходе продолжавшихся сорока минутных переговоров стороны договорилась об обмене 40 военнопленными, но подробности пока не известны", - пишет издание.

Обмен пленными между Украиной и Россией

8 января 2023 года Украина и Россия провели первый в этом году обмен пленными. Как прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, в результате совместных усилий на родину были возвращены 50 военнослужащих: 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты.

За время полномасштабной войны с Россией из российского плена удалось освободить почти 1600 человек. Как сообщили в Минреинтеграции, это 1464 военнослужащих и 132 гражданских.

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