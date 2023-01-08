Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

В воскресенье, 8 января, состоялся очередной удачный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 50 воинов.

Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, среди тех, кого вернули – военные Вооруженных Сил Украины, Сил Специальных Операций и Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Национальной гвардии, пограничной службы.

"33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской областей и других регионов, где шли бои", – написал Ермак.

Видео дня

Он также подчеркнул, что это не последний обмен, поскольку Украина стремится вернуть всех своих людей.

Глава ОПУ также показал видео, на котором украинские воины поют Гимн Украины, возвращаясь из плена.

Накануне российская сторона сообщила о возвращении 50 своих военных.

Обмены пленными из РФ-последние новости

За время полномасштабной войны с Россией из российского плена совместными усилиями Офиса президента, ГУР МОУ, СБУ и Минреинтеграции удалось освободить почти 1600 человек. Как сообщили в Минреинтеграции, это 1464 военнослужащих и 132 гражданских.

31 декабря, в последний день года, состоялся обмен пленными. Во время масштабного обмена домой вернулись 140 украинцев. Это защитники Мариуполя, и острова Змеиный, добровольцы ТРо и защитники Бахмутского направления.

В частности, вернулся парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев, который с первого дня полномасштабного вторжения спасал жизни украинских защитников и гражданских.

Также удалось вернуть питбуля из "Азовстали", которого россияне вывезли из Мариуполя и подарили лидеру Чечни Рамзану Казирову в качестве трофея.

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