"Шанс выжить": украинские рестораторы просят разрешить им открыть летние террасы

По словам рестораторов, сохранить рестораны и рабочие места возможно, если разрешить открыть летние площадки.

Рестораторы обращаются к правительству с просьбой разрешить им открыть летние площадки в период карантина.

Соответствующие обращения появились в сети от имени известного одесского ресторатора Саввы Либкина и совладельца сети Tarantino family Дмитрия Федотенкова.

По подсчетам Либкина, 840 тысяч человек работают в ресторанном бизнесе. А если добавить сюда смежные сферы, получится около 1,5 млн человек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, сохранить рестораны и рабочие места возможно, если разрешить открыть летние площадки. Тем более, их посещение можно сделать безопасным, если принять соответствующие меры:

— ограничить количество посетителей, чтобы расстояние между столами было не менее чем 1,5 метра;

— ввести предварительную бронь, чтобы строго ограничивать количество гостей;

— поставить дезинфекторы на входе в заведение;

— официанты - в масках и перчатках, которые меняются каждые 30 минут;

— соблюдать все санитарные нормы внутри заведения;

— проводить дезинфекцию лампами во время готовки;

— использовать соответствующую экипировку для поваров;

— проверять температуру гостей и обслуживающего персонала;

— ввести штрафы за нарушения.

"При соблюдении всех норм посещение летней площадки ресторана станет значительно безопаснее похода в супермаркет, где десятки, а иногда и сотни людей толпятся вокруг бытовой техники и мобильных телефонов или витрин с кулинарией обычного продуктового магазина", - отметил Либкин.

"Я - один из украинских рестораторов и я прошу власть рассмотреть такую возможность, и дать бизнесу шанс выжить", - добавил он.

Такого же шага от правительства ждет и совладелец сети Tarantino family Дмитрий Федотенков.

"Мы с коллегами-рестораторами, которые обеспечивали тысячи рабочих мест, написали публичное обращение к Кабмину (об открытии летних площадок ресторанов - УНИАН.)", - отметил он на своей странице в Facebook.

"В крупных городах есть системные рестораны с большими и просторными летними площадками, имеющими спрос у граждан в теплую погоду. Контролируемая территория, где администрация способна организовать и обеспечить соблюдение всех ограничительных норм — маски, контроль на входе, дезинфекция, дистанция между посадочными местами по 1,5 - 2 метра, жесткая санитария внутри объекта, штрафы за нарушения. Подчеркнем — речь идёт исключительно об открытых летних площадках", - написал Федотенков.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 11 мая. Такое решение правительство приняло, опираясь на прогноз ученых, которые ожидают еще две волны эпидемии: одной - в конце апреля, другой - между 3 и 8 мая. Увеличение больных прогнозируют из-за нарушения карантина верующими на пасхальные праздники.