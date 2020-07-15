"Хочу, как Велюр": рестораторы устроили протест у Кабмина (фото, видео)

Владельцы общепитов собрались под Кабмином с требованием разрешить им работать круглосуточно.

В среду, 15 июля, под Кабинетом министров предприниматели выстроили стулья и диваны в ряды. Эта акция должна привлечь внимание власти к проблеме работы баров и ресторанов в ночное время.

Читайте такжеВ Луцке ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей внутри помещений

Владельцы и сотрудники баров этой акцией требуют от власти разрешить работу с 23:00, сообщает "Информатор".

Пустые стулья символизируют пустые заведения. Сотрудники просят дать им возможность работать. Обостряет эту ситуацию с запретом еще тот факт, что в Киеве многие ночные клубы и кальянные продолжают работать даже под угрозой штрафов. Но не каждый владелец хочет и может себе позволить такие риски. Большинству из предпринимателей просто не хватает денег, чтобы выплачивать зарплаты сотрудникам.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас", владельцы общепитов собрались под Кабмином с требованием разрешить им работать круглосуточно. На митинг вынесли стулья и подготовили таблички: "Хочу, как Велюр", "Нет запрету" и подобные.

Владельцы баров и ресторанов пришли под Кабмин со стульями Опубліковано Информатор Киев Середа, 15 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабмином карантинные ограничения. На странице ресторана в Instagram появилась следующая stories: "Город засыпает, но не "Велюр". Ждем Вас до 6 утра".

Напомним, ранее Кабмин опубликовал постановление о запрете работы ресторанов после 23:00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram