Ресторан "Велюр" нардепа Тищенко снова угодил в скандал (фото, видео)

Заведение нарушает карантинные ограничения, утвержденные Кабинетом министров.

Ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабмином карантинные ограничения.

На странице ресторана в Instagram появилась следующая stories: "Город засыпает, но не "Велюр". Ждем Вас до 6 утра".

На этот факт обратила внимание народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.

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"Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные!

Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут", - написала народная избранница.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал постановление о запрете работы ресторанов после 23:00.

Ранее УНИАН сообщал, что в выпуске программы "Наши гроші з Денисом Бігусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

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