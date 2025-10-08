Ожидается, что часть молодых людей вернется из-за границы и будет заключать контракты.

Количество желающих служить по контракту в возрасте 18-25 лет уменьшилось, но прогнозируется, что в течение 2-3 месяцев динамика улучшится.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкый в эфире Ранок.LIVE. "Замечаем уменьшение заявок в категории 18-25", - сказал он.

Швыдкый при этом отметил, что ситуация пока не выровнялась, однако ожидается, что в течение 2-3 месяцев динамика улучшится - часть молодых людей вернется из-за границы и будет заключать контракты.

Он также отметил, что других причин снижения интереса к службе пока не наблюдается. Первые военнослужащие, подписавшие контракты год назад, вскоре завершат свой первый срок и поделятся опытом, который, по словам представителя бригады, является положительным.

"Парни работают, им все нравится. Почти четыре месяца осталось, и первые ребята будут заканчивать свой первый контракт, и мы уже сможем получить комментарии, как прошел у них год в Вооруженных силах Украины. Они уже научились, они уже выполняют задачи, работают все всем нравится", - рассказал Швыдкый.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабинет министров принял постановление о разрешении выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 лет.

На украинско-польской границе с 28 августа по 19 сентября было зарегистрировано почти 53 тыс. проверок мужчин, граждан Украины в возрасте 18-22 лет, из которых почти 40 тыс. выезжали в Польшу, а более 13 тыс. возвращались домой. Пограничники отметили, что эти цифры свидетельствуют о количестве проведенных проверок, а не количество лиц.

Также в ведомстве не предоставили данных о том, сколько мужчин в этой возрастной категории не смогли выехать из Украины или Польши.

