Украинские дальнобойные FPV наводят ужас на оккупантов в тылу, - Forbes

Дроны с фиксированным крылом обеспечивают большую дальность, скорость и грузоподъемность - и уже влияют на операции в тылу противника.

Украинские дальнобойные FPV-дроныс фиксированным крылом расширяют поле боя, поражая цели за десятки километров и не оставляя оккупантам безопасного пространства, пишет Forbes.

Мультикоптеры FPV эффективны в атаках на танки, грузовики, артиллерию и пехоту. Но, по словам командиров украинских подразделений, FPV с фиксированным крылом постепенно становятся оружием выбора для ударов на расстояниях более 30 км, когда нужна дальность и полезная нагрузка.

Дальность полета, скорость и грузоподъемность - это фундаментальные преимущества, которые делают FPV с фиксированным крылом стратегически ценными, несмотря на их эксплуатационную сложность, - говорит Майкл, командир подразделения беспилотников Тайфун Национальной гвардии Украины.

В отличие от многороторных дронов, получающих подъемную силу от вращающихся лопастей и отличающихся выдающейся маневренностью, аппараты с фиксированным крылом работают по принципу обычных самолетов: они эффективнее используют энергию, лучше экономят топливо и значительно увеличивают дальность полета. Именно это дает им преимущество при ударах по удаленным целям - системам ПВО, радалам, логистическим узлам, местам хранения топлива и боеприпасов.

Однако эффективность крыла имеет свою цену: запуск и выполнение миссий более сложные. Самолеты с фиксированным крылом требуют подготовленного пространства или соответствующих запусковых процедур, а также тщательного планирования маршрута с учетом расхода топлива, погодных условий и позиций ПВО. В отличие от мультикоптеров, они не могут просто зависнуть или резко изменить траекторию. "Пилоты самолетов с фиксированным крылом должны постоянно думать о состоянии энергии наперед", - отметил Майкл.

Во время атаки "фиксированных крыльев" меньше пространства для ошибок. Как только вы начинаете атакующий пробег, места для колебаний меньше. Их инерция ограничивает возможность резких маневров, поэтому корректировка курса в случае непредвиденных обстоятельств сложнее, чем у мультикоптеров.

Несмотря на это, на расстояниях около 48 км и более именно летательные аппараты с фиксированным крылом все чаще выполняют удары, которые ранее были прерогативой только дальнобойного оружия или управляемых ракет. Дешевизна и распространенность FPV-мультикоптеров уже сделали их смертельно эффективными на передовой - их влияние сравнивают с появлением пулеметов или колючей проволоки в Первой мировой.

При наличии хорошей разведки и планирования фиксированные FPV-дроны могут пробивать тыл противника, делая опасными ракетные и артиллерийские логистические узлы и съемные позиции ПВО. Поэтому их распространение может изменить подходы к защите тыла и развитию систем раннего предупреждения.

Немецкий завод Quantum Systems наращивает производство беспилотников в Украине и усиливает сотрудничество со своими предприятиями в Германии. Как пишет Politico, разведывательные дроны Vector от Quantum были одними из первых, которые передали Украине в качестве гуманитарной помощи в первые дни российского полномасштабного вторжения.

Зато дроны демонстрируют новые навыки на фронте. Недавно украинские военные впервые успешно атаковали военный корабль России FPV-дронами и произошло это 28 августа в Темрюцком заливе Азовского моря. Сообщается, что поражение получил российский корвет "Буян-М", который был оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

