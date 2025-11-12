После двух лет службы - год отдыха: Вениславский рассказал о новых контрактах в армии

Отмечает, что вопрос их введения может быть решен очень быстро.

Новые контракты в Вооруженные силы Украины могут быть введены достаточно быстро, потому что они не требуют никаких законодательных изменений.

Об этом во время на брифинге в Media Center Ukraine сказал народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что Министерство обороны Украины разработало определенную модель долгосрочных контрактов, которые могут заключать как те, кто ранее не служил в Вооруженных силах Украины, так и те военнослужащие, которые длительное время находятся в составе ВСУ или других составляющих сектора безопасности и обороны.

"Речь идет о том, что это контракты от одного до 5 лет", - сказал Вениславский.

По его словам, в Минобороны отмечают, что это будет отдельный вид контрактов, которые смогут перезаключить и те, кто ранее заключил контракт.

"Ключевое, что после двух лет прохождения службы по этому контракту, граждане Украины, военнослужащие будут иметь возможность в течение одного года быть освобожденными от призыва на военную службу по мобилизации", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, контракты предусматривают определенные мотивационные социальные пакеты, в том числе они будут иметь более высокий уровень денежного обеспечения.

"И здесь важно избежать какого-то вопроса неравенства в правовом статусе военнослужащего, которые имеют сейчас контракты и будут иметь контракты потом. Думаю, что этот вопрос потребует еще глубокого изучения и анализа. Надо рассматривать вопрос, чтобы все военнослужащие при выполнении схожих функциональных обязанностей имели одинаковый уровень денежного обеспечения, чтобы не было вопроса о социальной несправедливости", - подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что для введения контрактов сейчас не нужны законодательные изменения, здесь все можно урегулировать на уровне подзаконных нормативных актов.

Вениславский отметил, что не может сегодня ответить когда может быть заключение таких контрактов.

"Но с учетом того, что каких-то глобальных законодательных изменений это не требует, точнее не требует вообще никаких изменений, то на уровне подзаконных правовых актов этот вопрос может быть урегулирован очень быстро, но главное понимать финансово-экономическую составляющую этого процесса, потому что, пообещав или заключив контракты с военнослужащими, мы должны иметь четкое понимание источников происхождения тех средств, которые будут обеспечивать финансирование выплат", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Андрей Ткачук - майор ВСУ, политолог отметил, что нарабатываются реальные контракты для действующих военнослужащих. По его словам, эти контракты должны восстановить определенную справедливость, четко зафиксировав срок службы.

Он предположил, что эти контракты должны позволить подписать контракт для действующих военнослужащих, чтобы понимать, сколько времени им еще придется служить.

По его словам, для гражданского населения важно понимать, что ты подписываешь контракт не на вечность, не на все время, а на какие-то четкие конкретные сроки, чтобы понимать, для чего мобилизуются и когда вернутся. Он добавил, что это действительно должно наладить процесс мобилизации.

