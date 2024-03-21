Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выругался в адрес народной депутатки и спешно покинул помещение Верховной Рады вместо голосования за важные законопроекты. Это произошло после объявления перерыва в заседании ВР, – сообщает народная депутатка Василевская-Смаглюк, публикуя соответствующее видео.

"Бывший Президент публично сделал мне замечание понизить тон. Я попросила его не делать мне замечаний и села напротив поучаствовать в дискуссии и понять, почему оппозиционные лидеры не возвращаются в зал голосовать. В конце встречи, выходя из зала, Петр Алексеевич Порошенко при многочисленных свидетелях заявил, что "от меня воняет", - пишет Василевская-Смаглюк.

По словам женщины, в ответ на это она заметила, что это слишком низко для бывшего Президента говорить подобное любому человеку, в том числе и коллеге по парламенту. Когда она включила камеру и попросила повторить, Порошенко порекомендовал ей обратиться к врачу, а его охрана грубо оттолкнула женщину.

"Видимо Петру Алексеевичу хочется в Венгрию к Орбану за своими дивидендам и к сыновьям, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины. Поэтому он настолько возбужден, что, используя риторику ниже плинтуса, оскорбляет народных избранников, а его охрана блокирует их передвижение в зал заседаний", – резюмирует народный депутат.

Как сообщалось ранее, Пятый президент Украины Петр Порошенко в конце 2023 года накануне попытки встретиться с пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в течение октября-ноября трижды получал от венгерского правительства денежные поступления в сумме более 37 млн грн.