Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению народного депутата Александра Дубинского на предмет возможных противоправных действий главного инспектора строительного надзора отдела по работе с разрешительными документами Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Анны Кизик и должностных лиц ООО "Смарт-Девелопмент" и ООО "Горстройальянс".

Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил Дубинскому в официальном письме.

Расследование будет проводиться на предмет незаконного строительства в Соломенском парке, о котором заявлял нардеп, по адресу ул. генерала Шаповала, 1-3, в Соломенском районе Киева. Заказчиками на этом объекте являются вышеупомянутые ООО "Смарт-Девелопмент" и ООО "Горстройальянс", стройку связывают с именем Дениса Комарницкого.

Разрешение, выписанное Кизик, позволяет строить недвижимость отельного, офисного и многофункционального назначения. Однако по факту основной объект строительства - два огромных жилых дома.

Об этом раннее писал Dubinsky.ua. Однако указанное нарушение — не единственное.

Первичным документом на строительство в Соломенском парке были градостроительные условия и ограничения, утвержденные департаментом градостроения и архитектуры Киевсовета от 24 сентября 2019 года №1184, согласно которым первичное строительство планировалось осуществлять на 4-х земельных участках. В дальнейшем, судом договор аренды на один из них (кадастровый номер 8000000000:72:186:0005) был признан недействительным в судебном порядке. Однако соответствующие изменения не были внесены в градостроительные условия.

Впрочем, это, а также нецелевое использование огромного участка земли почти в центре Киева не остановило Анну Кизик и прочих должностных лиц ГАСИ, и эта организация выдала разрешение на строительство в Соломенском парке Киева №ІУ013210903187 без надлежаще оформленных документов:

градостроительных условий и ограничений;

технических условий;

заданий на проектирование.

Налицо подлог документов. Строительство в Соломенском районе идет с грубейшим нарушением действующего законодательства при покровительстве Дениса Комарницкого.

В ответе Нацполиции Александру Дубинскому сообщается, что уголовное расследование будет вестись на предмет нарушения трех статей Уголовного кодекса: