"Воздух меняется": врач рассказала, опасно ли летать в самолетах из-за коронавируса

По словам медика, на современных самолетах передвигаться безопаснее, чем в метро или поездах.

Эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала о том, опасно ли летать в самолетах в условиях пандемии коронавируса.

Об этом она сообщила в эфире канала Украина 24.

"Вентиляция в самолетах такая, которая собирает воздух снаружи и выпускает наружу. В самолете воздух меняется несколько раз в час. Поэтому на современных самолетах безопаснее передвигаться, чем в поездах или метро", - пояснила врач.

Читайте такжеСупрун рассказала о вероятных проблемах со здоровьем из-за длительного ношения масок

При этом она отметила, что метро или поезда из-за этого запускать пока рано.

"Отменять карантин нужно поэтапно. Сейчас у нас первый этап, и мы посмотрим, если заболеваемость не будет расти или будет незначительно, можно будет говорить о втором этапе. То же самое после второго, и так далее. Метро, как я понимаю, будет открываться после наземного транспорта, возможно, на 4 или 5 этапе", - сказала Мухарская.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который позволяет предложить новую модель транспорта в связи с коронавирусом.