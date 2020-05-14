"Заменить маршрутки": в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта

Новая модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы и электробусы.

Министерство инфраструктуры инициировало законопроект, который позволяет предложить модель транспорта в связи с коронавирусом.

Об этом 14 мая в эфире "Сниданка с 1+1" сообщил глава ведомства Владислав Криклий, передает ТСН.

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По его словам, новая модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы: Тогда города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который фактически в формате общественного транспорта работает и они смогут заказывать транспортную услугу у перевозчиков. И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям".

Относительно того, когда общественный транспорт появится на улицах городов Украины, Криклий повторился, что "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси", но, по его мнению, делать это еще рано.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство восстановить работу метро в Киеве в обычном режиме. Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращаются на работу и город ждет транспортный коллапс.