Под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб: полтысячи людей отдыхали без масок (фото)

Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении администратора заведения.

В поселке Козин на Киевщине развлекательное заведение продолжало работу после 22 часов, а персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Работу заведения приостановили правоохранители.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Киевской области, нарушение работы ночного клуба полицейские обнаружили во время профилактического рейда.

Отмечается, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, полицейские Киевщины проводят проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения ими установленных требований по функционированию в условиях адаптивного карантина.

Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении – нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция ст. 44-3 КуоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч гривень и на должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривень.

Ранее сообщалось, что из-за карантина украинцы стали прибегать к внутреннему туризму. Так, на выходных украинцы массово поехали на море, поэтому на трассах образовались огромные пробки.

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