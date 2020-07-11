Украинцы поехали к морю и образовали огромные пробки (видео)
Из-за карантина украинцы стали прибегать к внутреннему туризму. Так, на выходных украинцы массово поехали на море, поэтому на трассах образовались огромные пробки.
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Так на автомагистрали Харьков-Симферополь (М-18) по направлению в сторону Кирилловки образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Информатор.
Приблизительная протяженность затора — 5 километров. Причиной затруднения движения являются заявленные ранее ремонтные работы.
Согласно данным сервиса Google Карты, движение затруднено также на въездах в Одессу и прилегающие поселки, расположенные на побережье.
Трудности с трафиком наблюдаются также на подъездах к Бердянску.
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