Украинцы поехали к морю и образовали огромные пробки (видео)

На трассах в южном направлении образовались огромные пробки.

Из-за карантина украинцы стали прибегать к внутреннему туризму. Так, на выходных украинцы массово поехали на море, поэтому на трассах образовались огромные пробки.

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Так на автомагистрали Харьков-Симферополь (М-18) по направлению в сторону Кирилловки образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Информатор.

Приблизительная протяженность затора — 5 километров. Причиной затруднения движения являются заявленные ранее ремонтные работы.

Согласно данным сервиса Google Карты, движение затруднено также на въездах в Одессу и прилегающие поселки, расположенные на побережье.

Трудности с трафиком наблюдаются также на подъездах к Бердянску.

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