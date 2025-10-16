Палатный: 25-я бригада Нацгвардии получила внедорожник от волонтеров 'Украинской команды'

Волонтеры "Украинской команды" передали военным очередной внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает поддерживать защитников. Передали на фронт очередной внедорожник - бойцам 25 бригады НГУ им. князя Аскольда. Эти ребята всегда там, где они наиболее нужны. Сейчас они защищают Украину на восточном направлении и вместе с ПВО защищают небо столицы от вражеских дронов", - рассказал Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что поддержка волонтеров помогает воинам выполнять боевые задачи.

"Уверен, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев. И поможет "гвардии Аскольда" еще лучше выполнять свои боевые задачи", - сказал Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать средства на атидроновые сеткометы для защитников.