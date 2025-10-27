Большая часть текущих отсрочек - действительно около 600 тысяч - будет продлена автоматически.

С 1 ноября в Украине вводится новый порядок оформления отсрочки от мобилизации. Со следующего месяца военнообязанные смогут подавать соответствующие документы через приложение "Резерв+" или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) без визита в ТЦК. Об этом рассказал руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник в эфире национального телемарафона.

Автоматическое продление отсрочки

Баник напомнил, что в Украине каждые 3 месяца продолжается военное положение и, соответственно, каждые 3 месяца значительная часть отсрочек теряет свою силу, следовательно людям надо получать новые.

По его словам, около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.

"Для того, чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек - действительно около 600 тысяч - мы продолжаем автоматически. Людям для этого делать ничего не нужно. Как это будет работать? Если у человека стали основания на получение отсрочки, то система может проверить в других реестрах, что действительно основания сохранились. Например, если у человека до сих пор есть трое несовершеннолетних детей, значит можно предоставлять эту отсрочку автоматически", - сказал Баник.

Он подчеркнул, что это касается и научной деятельности, и обучения и т.п.

"И такие отсрочки не потребуют никаких бумаг, никаких визитов в ЦПАУ, ТЦК или куда-либо. Люди получат уведомление в "Резерв+" о том, что их отсрочка продлена автоматически", - подчеркнул Баник.

Отсрочка онлайн или через ЦПАУ

"Будут автоматически продлены те отсрочки, которые люди уже получали. А если человек будет впервые подаваться на отсрочку, то это можно будет сделать двумя путями: онлайн в "Резерв+" или через ЦПАУ. Основные 11 категорий отсрочек, которые как раз охватывают 80% обращений (об отсрочке), будут доступны в приложении", - отметил Баник.

По его словам, 9 основных отсрочек уже доступны в "Резерв+", еще 2 будут доступны в ближайшие дни.

"То есть основная масса доступна именно в "Резерв+". Но остается часть, где много бумажных документов, или если человек не пользуется "Резервом" или не имеет мобильного телефона, то есть возможность обратиться в ЦПАУ", - пояснил представитель Минобороны.

Баник подчеркнул, что в ЦПАУ можно будет обратиться только после 1 ноября.

"В течение этой недели, до пятницы включительно все работает в старом режиме, работает все через ТЦК, как и было раньше", - подчеркнул он.

ЦПАУ принимает документы, решение принимает ТЦК

Баник отметил, что ЦПАУ только принимает документы от людей и передает их в ТЦК, в котором человек состоит на учете. Можно обратиться в любой ЦПАУ, а не только по месту жительства. В любом случае принимать решение о предоставлении отсрочки будет комиссия в ТЦК, но уже без походов человека туда.

По его словам, через 7 дней информацию можно будет проверить в "Резерв+" или узнать непосредственно в ЦПАУ, где предоставят информацию, была ли предоставлена отсрочка или нет.

При этом Баник рекомендует по возможности оформлять документы через "Резерв": "Призываю все же при имеющейся возможности обратиться в ЦНАП, все же воспользоваться "Резервом", у кого есть такая возможность. Поскольку все же актуальная информация и об отсрочке будет содержаться именно в том документе, который можно сгенерировать через "Резерв +".

Могут ли мобилизовать, пока ждешь решения ТТЦК об отсрочке

По словам Баника, подача документов не отменяет действующей отсрочки, и до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.

"Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока будет продолжаться период текущего военного положения. В целом все правила остаются такими же, как были три месяца или 6 месяцев назад и т.д.", - сказал он.

Новые правила отсрочки: последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство обороны предупредило, что с 1 ноября 2025 года в Украине меняют порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Среди ключевых изменений: автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями; возможность онлайн-подачи заявлений на 9 основных отсрочек в "Резерв+" (два типа отсрочек появятся в ноябре); привлечение ЦПАУ для приема документов (в бумажном виде) на отсрочку; бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью заменяется на электронный военно-учетный документ или распечатку.

В дальнейшем подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в "Резерв+".

