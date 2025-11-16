Военнослужащий имеет право на увольнение, если нужно ухаживать за собственными родителями или родителями жены/мужа, которые имеют инвалидность.

Уход за родителями с инвалидностью дает основания для получения отсрочки от службы, а также для увольнения уже действующего военнослужащего. Но это возможно лишь при условии, что у родителей не третья, а первая или вторая группа инвалидности. Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко изданию РБК-Украина.

По ее словам, военнослужащий имеет право на увольнение, если нужно ухаживать за собственными родителями или родителями жены/мужа, которые имеют инвалидность I или II группы, и если нет других родственников I-II степени родства, способных обеспечить этот уход.

"Бывают случаи, когда мужчина имел потенциальное право на отсрочку в силу именно таких обстоятельств, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял. Тогда его мобилизуют, уже после того на этапе службы обнаруживают такое основание для увольнения со службы. И тогда человек делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных сил", - пояснила эксперт.

Тем, кто подпадает под такой тип отсрочки, Анищенко советует оформлять ее до мобилизации, ведь во время службы процедура отнимает много времени и ресурсов - как личных, так и государственных.

Увольнение со службы по уходу за родителями - необходимые условия

Чтобы уволиться по уходу за отцом или матерью - инвалидом I или II группы, необходимо, чтобы:

у одного из родителей была установлена эта инвалидность;

он/она нуждались в постоянном уходе;

не было других родственников I-II степени, которые могут обеспечивать уход.

Важно уточнить, что родственники I степени - это родители, дети, муж/жена, II - родные братья, сестры, внуки. При наличии этих условий военный может собирать документы и подавать рапорт через непосредственное командование.

Какие документы нужны для увольнения по уходу за родителями в 2025 году

Для подтверждения личности военнослужащего необходимо предоставить паспорт, индивидуальный налоговый номер (ИНН), военный билет. Для подтверждения личности отца/матери и их инвалидности нужны их паспорт и код, справка МСЭК, выписка ЭК с ОПФО (экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица) или удостоверение лица с инвалидностью/пенсионное удостоверение/справка о льготах.

Кроме того, необходимы документы для подтверждения родственных связей. Это - свидетельство о рождении военнослужащего или его жены/мужа, свидетельство о браке.

Чтобы подтвердить потребность в постоянном уходе, понадобится справка МСЭК, или заключение ВКК (формы №080-4/о, №080-2), или выписка ЭК с ОПФО.

Также надо подтвердить отсутствие других родственников, способных обеспечивать уход. Для этого нужно предоставить акт обследования семейного положения, утвержденный ТЦК и СП, или справку о получении компенсации за уход.

Адвокат говорит, что частой причиной отказов является требование указать потребность в уходе именно в справке МСЭК, хотя закон позволяет подтверждение и другими документами - ВКК или выпиской ЭК с ОПФО.

Как подать рапорт

Отмечается, что рапорт можно подать в бумажной или электронной форме (через приложение Армия+). В нем надо обязательно указать должность и ФИО командира, название документа ("Рапорт"), обстоятельства увольнения со ссылкой на нормы закона, перечень прилагаемых документов, собственную должность, звание, дату и поставить подпись.

Для электронной подачи нужны ID командира и электронная подпись (ЭЦП).

Командир должен предоставить военному ответ - или согласование, или обоснованный отказ - в течение 14 дней. Отсчет начинается с момента подачи рапорта, а не его регистрации в делопроизводстве. Если документ подан по почте, дата отсчета - день получения частью.

Отсрочка от службы: последние новости

Ранее УНИАН писал, как учителям продлить отсрочку с 1 ноября. Адвокат Владимир Пищида объяснил, что основным условием является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75. Также он сообщил, что для оформления соответствующего документа учителям не нужно проходить ВКК, однако существует исключение для тех, у кого статус "ограниченно годный". Для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК или ЦНАП соответствующее заявление, справку с места работы, паспорт, военно-учетный документ, документы об образовании и квалификации, документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Также мы сообщали, что с 1 ноября отсрочку от мобилизации будут оформлять по-новому. Отмечалось, что военнообязанные смогут подавать соответствующие документы через приложение "Резерв+" или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) без визита в ТЦК.

