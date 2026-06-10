Откуда в Украину везут сардины и как их проверяют на ртуть: ответ Госпотребслужбы

При импорте в Украину специалисты проверяют сопроводительные документы и соответствие продукции установленным требованиям.

В последнее время в иностранных СМИ все чаще появляется информация о пользе сардин для здоровья – как источника белка, омега-3 жирных кислот и полезных микроэлементов. В то же время эти консервы массово импортируются в Украину из разных стран мира. В ответ на запрос УНИАН в Госпродпотребслужбе рассказали, откуда именно поставляют сардины, кто проверяет продукцию и по каким критериям определяют ее безопасность.

Из каких стран осуществляется импорт сардин в Украину?

"На государственной границе в течение 2025 года и в I квартале 2026 года сардины (в том числе консервированные) импортировались в Украину из Греции, Ирландии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Мавритании, Марокко, Мексики, Норвегии, Польши, Португалии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Фарерских островов, Франции, Хорватии, Чехии", – ответили в Госпродпотребслужбе.

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Каковы объемы импорта сардин (в тоннах) за последний год? Возможно, есть статистика за время войны?

По официальным данным, с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года в Украину импортировали 2989,28 тонн сардин, в том числе в составе рыбных консервов. Наибольшие объемы поставок поступили из Мавритании – 1420,06 тонн. Также значительные партии импортировали из Марокко (772,37 тонн) и Ирландии (134,8 тонн).

Какие органы осуществляют контроль качества сардин (в частности, консервированных) при импорте и реализации?

Контроль за безопасностью и качеством сардин, в частности консервированных, при ввозе в Украину и дальнейшей продаже осуществляет Госпродпотребслужба.

Во время импорта специалисты проверяют сопроводительные документы, соответствие продукции установленным требованиям, а в отдельных случаях могут проводить и физические проверки товара.

В то же время ответственность за безопасность продукции несут и сами производители и импортеры. Они обязаны обеспечить, чтобы пищевые продукты соответствовали требованиям по качеству и безопасности, имели правильную маркировку, могли быть отслежены на всех этапах поставки и хранились в надлежащих условиях.

Какие основные показатели качества и безопасности применяются к сардинам (содержание рыбы, ртути, примесей и т. д.)?

Требования к качеству и безопасности сардин в Украине определяются государственными стандартами и нормами Минздрава, ответили в службе. В частности, продукция должна соответствовать микробиологическим критериям безопасности, то есть не содержать опасных для здоровья микроорганизмов, а также нормам по максимально допустимому содержанию вредных веществ (уровень тяжелых металлов, среди которых ртуть, свинец и кадмий) и других загрязнителей.

• ртуть – не более 0,5 мг/кг рыбы;

• свинец – не более 0,25 мг/кг для сардин и некоторых других видов рыбы.

Сколько проверок или лабораторных исследований сардин было проведено за последний год?

"При ввозе сардин (в том числе консервированных) на таможенную территорию Украины в период с 01.01.2025 по 31.03.2026 было проведено 284 проверки соответствия, 47 физических проверок и 6 лабораторных исследований сардин", – ответили в Госпродпотребслужбе.

Что касается контроля продукции на внутреннем рынке, то с начала полномасштабного вторжения в Украине действуют особые правила. В соответствии с постановлением Кабинета Министров №303, на период военного положения было приостановлено проведение плановых и большинства внеплановых проверок субъектов хозяйствования для уменьшения административной нагрузки на бизнес в условиях войны, добавили в ведомстве.

По данным главных управлений Госпродпотребслужбы в областях и Киеве, с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года проверки предприятий, занимающихся производством или продажей сардин, не проводились. Также за этот период в службу не поступало обращений или жалоб относительно такой продукции.

В то же время в Винницкой области была проведена одна внеплановая инспекция предприятия, которое перерабатывает рыбную продукцию, в частности производит консервы из сардин. Проверку провели по просьбе самого оператора рынка, и никаких нарушений в ходе нее не выявили, отметили в службе.

Бывает ли вообще некачественная сардина в Украине?

"За указанный период выявлено 1 несоответствие при проверке груза с сардинами массой 0,0575 тонны (отсутствует международный ветеринарный сертификат)", – указали специалисты.

Какие критерии определяют "качественные и безопасные сардины" в соответствии с действующими стандартами или нормами?

Качество и безопасность сардин в Украине оцениваются по нескольким показателям: соответствие продукции заявленному составу, ее внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция. Также контролируется содержание рыбы и отсутствие посторонних примесей.

Кроме того, сардины должны соответствовать установленным микробиологическим нормам и не содержать опасных для здоровья бактерий. Также контролируется содержание загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов. Для рыбы установлены предельно допустимые уровни ртути, свинца, кадмия и других веществ, превышение которых не допускается. Также продукция должна быть правильно маркирована, прослеживаема и храниться в надлежащих условиях на всех этапах поставки и продажи.

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