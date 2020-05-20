Правительство открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Речь идет о возобновлении полноценного пограничного движения на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, Молдовой.

Кабинет министров принял решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска через государственную границу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Возобновить движение 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Таким образом, по его словам, решение предусматривает возобновление полноценного пограничного движения на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией, Молдовой.

"Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в связи с эпидемической ситуацией там", - добавил Аваков.

Министры проголосовали за соответствующее решение. В то же время восстанавливать работу пунктов пропуска Государственная пограничная служба сможет только после обнародования решения правительства.