'Оперативный резерв': в Минобороны опровергли фейк о новом статусе в 'Резерв+', – СМИ

В ведомстве опровергли слухи о новом обновлении и уточнили, на кого распространяется этот статус.

В приложении "Резерв+" появилась новая отметка – "оперативный резерв". Впрочем, это не является нововведением и не связано с какими-либо изменениями в правилах мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии для "РБК-Украина".

По данным Минобороны, к оперативному резерву могут относиться граждане, которые:

прошли срочную службу;

или подпадают под другие определенные законом категории.

При этом речь идет об относительно небольшой группе людей, и она не является массовой.

Влияет ли это на бронирование

В последнее время в СМИ распространялись сообщения о якобы новом обновлении в "Резерв+". В них утверждалось, что резервисты не подлежат бронированию, даже если работают в критически важных сферах.

В ведомстве подчеркнули: никаких новых правил относительно бронирования не вводили. Все процедуры остаются такими, как определено действующим законодательством.

Таким образом, информация о том, что статус "оперативный резерв" якобы автоматически лишает возможности получить призывную отсрочку, официально не подтверждается.

Как сообщал УНИАН, с 9 марта визиты в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) можно планировать через мобильное приложение "Резерв+".

Более того, в Минобороны подчеркнули, что запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

