Третий учебный год мы фактически живем в условиях, когда COVID-19 является влиятельной составляющей образовательного процесса. Сегодня головной болью педагогов и родителей стала тема возвращения за парты школьников в "красных" карантинных зонах. Дело в том, что, в противовес школам, где онлайн-обучение проходит на самом высоком уровне, есть учебные заведения, в которых дистанционное обучение сводится к сбросу домашних заданий в родительский вайбер, банальное перечитывание материала и часа созерцаний в экраны гаджетов, на которых ничего не происходит. И, к сожалению, именно таких заведений в Украине немало.

Какими могут быть последствия такого подхода, нечего и говорить. Даже в Нидерландах, где дистанционное образование считается едва ли не самым качественным в Европе, а ученики в прошлом году находились онлайн всего восемь недель, учебное продвижение снизилось, в среднем, на 20% (а в семьях с низким уровнем образования – на 50%). Похожая ситуация наблюдается в Великобритании, США, Бельгии…

В Украине специальных исследований в этой области не проводилось (кроме прошлогоднего Национального мониторинга результатов обучения выпускников начальной образования, который имел совсем другую цель), однако не надо быть образовательным экспертом, чтобы понимать, что результаты длительного дистанционного обучения в украинских школах могут существенно повлиять на будущее наших детей и государства в целом.

Проблема в количестве нормативных изменений, которые существенно повлияли на образовательный процесс в школах

Почему сегодня не существует официального разрешения детям полноценно учиться? Проблема в количестве нормативных изменений, которые существенно повлияли на образовательный процесс в школах, его качество и прогнозируемость, а также в трактовке этих изменений на уровне местной власти и учебных заведений. Ведь сначала появлялись нормативные документы, которые вводили существенные требования к организации деятельности учебных заведений, а через несколько дней – уже новые, которые дополняли, ограничивали или вообще противоречили требованиям предыдущих.

Итак, какими официальными документами школы руководствуются сегодня?

Первый-постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года с дополнениями. Ею установлено, что на территории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности ученики могут посещать учреждения среднего образования, если все сотрудники (100%) имеют: или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста, или документ о выздоровлении от COVID-19, действующий в течение 180 дней. То есть учебные заведения, которые выполнили эти требования, могли бы работать в очном формате.

Однако здесь появляется второй документ - Приказ Минздрава Украины №2153 от 04 октября 2021 года, которым работники учебных заведений отнесены к перечню профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.

Выполнение требований постановления Кабмина оказывается недостаточным для работы учебного заведения офлайн

Соответственно, отрицательный результат ПЦР-теста и документ о выздоровлении от COVID-19, предусмотренный для работы в учебном заведении в "красной" зоне, для работы не принимается. То есть выполнение требований вышеназванного постановления Кабмина оказывается недостаточным для работы учебного заведения офлайн.

Но и это еще не все. Например, Киев установил еще дополнительные ограничения (в соответствии с протоколом Постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №68 от 28 октября 2021 года и Приказом Департамента образования и науки н. Киева №166 от 29 октября 2021 года) все учреждения образования всех форм собственности с 1 ноября 2021 года и до отдельного распоряжения обязали организовать образовательный процесс в дистанционном режиме. Аналогично Львовский горсовет (согласно протоколу внепланового заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС №44 от 28 октября 2021 года) перевел все учебные заведения всех форм собственности в городе на дистанционную форму обучения.

Интересно, что, согласно постановлению Кабмина №409 от 17 июня 2015 года, такие решения местных комиссий являются обязательными для исполнения на территории, к которой они относятся.

Можно ли здесь не запутаться?

Такое многообразие распорядительных документов, которые действуют одновременно, привело к тому, что школы, имея одно юридическое поле, работают все равно по-разному. Одни руководствуются решениями местных комиссий по ТЭБ и ЧС в части усиления общегосударственных требований и перешли в онлайн формат работы. Другие продолжают работать в автономном режиме, руководствуясь вышеупомянутым постановлением КМУ и усиливая свою позицию 100% вакцинированной командой.

В этой правовой коллизии школы, соблюдающие требования законодательства, загнаны в тупик

К сожалению, это приводит к значительным недоразумениям между учебными заведениями и родительским сообществом. Те школы, которые, следуя принципам законопослушания, организовали обучение онлайн, сталкиваются с требованиями родителей (иногда в ультимативной форме) немедленного возвращения к офлайн-обучению. Но в некоторых регионах, как, например, столице, такие действия школ (даже если учебные заведения ввели на территории дополнительные противоэпидемиологические меры и выполнили требования по 100% вакцинации работников) будут противоречить действующим официальным распоряжениям местных властей!

В этой правовой коллизии школы, которые соблюдают требования законодательства (а таких немало, в том числе и КМДШ), загнаны в тупик. Последствия отражаются как на детях, потому что они учатся у экранов гаджетов, лишены социального взаимодействия, так и на родителях, которые вынуждены обеспечивать условия обучения дома в ущерб собственной работе.

Всю эту ситуацию с двойными стандартами в образовательной отрасли может решить местная власть, предоставляя четкие и понятные разъяснения, которые не будут иметь двойной трактовки нормативных документов и сделают невозможным манипуляции и подмену понятий.

Людмила Пискунова, юрист сети школ полного дня КМДШ