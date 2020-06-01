Без масок и дистанции: у польского консульства во Львове собралась толпа людей (фото)
Во Львове возле здания консульства Польши сегодня образовалась большая очередь из людей, которые пришли в дипучреждение.
Фото в Facebook опубликовала журналистка Виктория Балицкая.
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Она отметила, что многие пришли без масок, люди также не соблюдали социальную дистанцию.
"Спрашиваю у нацгвардейца, который там следит за общественным порядком, почему не делает замечания людям относительно масок и дистанции. А он говорит: вы отвлекаете меня от службы. Я спрашиваю: а в чем заключается ваша служба... опять говорит, что я отвлекаю его от работы) так трогательно. Я перестала препятствовать ему спокойно стоять и пошла в народ. Люди уверены, что коронавируса нет и они не заболеют... Одевают маску и перчатки только перед входом в консульство. Иначе их туда не пустят", - написала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что карантин на Львовщине продлен до 5 июня.
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