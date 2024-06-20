Сейчас в Украине продолжается период, когда военнообязанные должны обновить свои данные.

В Украине 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. В Минобороны рассказали, могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение ВВК и сразу мобилизовать, передает "РБК-Украина".

Как отметили в Министерстве обороны, 6 мая 2024 года президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 года №3685-IX. Согласно указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.

"Это означает, что процесс обновления персональных данных гражданами Украины, в соответствии с Законом Украины от 11 апреля 2024 года №3633-IX, и общая мобилизация будут продолжаться одновременно и не будут влиять друг на друга. Таким образом, мобилизационные мероприятия на территории Украины, включая призыв граждан на военную службу, направление на прохождение ВВК, вручение мобилизационных распоряжений или так называемых "боевых повесток", продолжаются в обычном режиме", - объяснили в Минобороны. Видео дня

Отмечается, что мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты. Также известно, что призывники могут поступить на военную службу после достижения 18 лет только по собственному желанию, заключая соответствующий контракт.

В министерстве подчеркнули, что сейчас Кабмин не рассматривает продление срока обновления данных после 16 июля.

Мобилизация в Украине - последние новости

Также в Минобороны объяснили, что будет, если работодатель отказывается вручать повестки своим работникам. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность, которая предусматривает штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Кроме того, в Минобороны рассказали, законно ли доставлять гражданина в ТЦК под принуждением. В ведомстве отметили, что такие действия являются незаконными, ведь задерживать людей могут только представители полиции.

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