Руководители предприятий должны обеспечить прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей.

В Украине на фоне продолжающейся войны продолжается мобилизация граждан в Силы обороны. Сейчас работодатель имеет право вручать повестки своим работникам.

Как рассказали "РБК-Украина" в Минобороны, руководитель может получить распоряжение соответствующего главы районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных в ТЦК.

В таком случае руководитель предприятия издать приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных. В документе указываются:

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основание и цель издания;

перечень лиц, которые подлежат оповещению;

дата, время и место их прибытия;

способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который прислал распоряжение;

ответственные лица за осуществление оповещения;

порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;

другие вопросы.

Оповещение должно быть организовано через ответственных лиц в рабочее время, они будут вручать повестки под их личную подпись. Должно быть осуществлено информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации. Позже руководители письменно сообщают ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.

Как отмечается, руководители предприятий обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей. Они должны организовать перевозку работников с работы или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути. При этом должно быть сообщено о лицах, которые отказались от получения повесток, или которые написали заявления об увольнении.

Нарушение требований влечет за собой административную ответственность, предусматривающую штраф от 34 000 грн до 59 500 грн.

Война в Украине - мобилизация

Ранее УНИАН объяснял, когда обновления данных через приложение "Резерв+" недостаточно, и надо дополнительно идти в ТЦК. Обновив данные через приложение "Резерв+", можно выполнить норму нового мобилизационного закона, но не всегда на этом все заканчивается.

Адвокат Ярослав Жукровский заявил, что военнообязанные сейчас путают два термина - уточнение и обновление данных. Он объяснил, в чем их разница.

В то же время в Минобороны отметили, что представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования.

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