Работники ТЦК не имеют полномочий такого характера, говорят в ведомстве.

Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Об этом изданию РБК-Украина ответили на запрос в Министерстве обороны.

Так, в военном ведомстве отметили, что полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только работники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют.

Однако в Минобороны отмечают, что представители ТЦК могут помогать полицейским "принимать меры" к административному задержанию и доставке в ТЦК военнообязанных, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета.

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"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - рассказали в Минобороны.

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Также мы объясняли, когда обновления данных через приложение "Резерв+" недостаточно, и надо дополнительно идти в ТЦК. Обновив данные через приложение "Резерв+", можно выполнить норму нового мобилизационного закона, но не всегда на этом все заканчивается.

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