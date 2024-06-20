Алгоритм действий военнообязанного, который находится в розыске, зависит от того, каким образом он обновлял свои данные.

Как известно, с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Иногда люди обнаруживают, что находятся в розыске.

Как пояснили в Министерстве обороны Украины изданию "РБК-Украина", алгоритм действий военнообязанного, который находится в розыске, зависит от того, как он обновлял свои данные. Если статус "в розыске" высветился во время обновления данных через приложение "Резерв+", человек сначала должен повторно авторизоваться. Если после этого статус "в розыске" не исчез, военнообязанное лицо должно явиться в свой ТЦК и СП, чтобы выяснить все обстоятельства.

"В случае, если вы узнали о статусе "в розыске" во время обновления данных в ЦПАУ, то необходимо лично прибыть в свой ТЦК и там повторно обновить данные", – говорится в материале.

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При этом в Минобороны отметили, что статус "в розыске" появляется у граждан, которые нарушили правила воинского учета. В частности, это граждане:

которые были призывниками, однако не стали на воинский учет военнообязанных после достижения им 25-летнего возраста (или до 18.05.2024 года – до достижения 27-летнего возраста);

которые были сняты с воинского учета, но без надлежащих на то правовых оснований, не стали на воинский учет по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства (например, военнообязанные, прибывшие из других местностей Украины или из-за границы на новое место жительства).

Также статус "в розыске" могут иметь граждане, которые получили повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных, но не сделали этого в определенное время без уважительных причин.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Обновив данные через приложение "Резерв+", военнообязанные граждане могут выполнить норму нового мобилизационного закона. Однако в некоторых случаях придется дополнительно посетить ТЦК и СП.

В частности, лично явиться в военкомат надо, если данные были внесены в реестр "Оберіг" некорректно, или если человек нарушил правила воинского учета. Также в ТЦК и СП следует явиться тем, кто имеет бронирование, право на отсрочку или получил направление на ВВК или мобилизационное распоряжение, отметили в Минобороны.

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