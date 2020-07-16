"Украину поделят на четыре зоны": стало известно, как могут организовать учебный процесс в школах (видео)
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций определил свои рекомендации к организации учебного процесса. В частности, об этом шла речь на заседании комитета, которое состоялось накануне при участии в.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и главного государственного санврача Виктора Ляшко.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, Украину поделят на несколько зон, в зависимости от уровня заболеваемости: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Правительство планирует, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев:
- низкий уровень заболеваемости: посещение образовательного учреждения разрешено в обычном режиме;
- высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;
- средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.
Наиболее вероятным в Украине считают третий сценарий. В таком случае, рекомендации по организации образовательного процесса будут такими:
- соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты;
- отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- проведение собрания педколлективов в дистанционной форме;
- предотвращение скопления большого количества людей;
- разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- отдельные занятия будут проводить на свежем воздухе и применять комбинированное обучение.
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Школьникам и студентам, которые входят в группу риска (имеющие хронические легочные, расстройства иммунной системы, заболевания сахарным диабетом и т. д) будут рекомендовать перейти на дистанционное обучение или экстернатную форму.
Приоритет в посещении заведения предоставят школьникам начальной школы. Для учащихся первых-четвертых классов дистанционное обучение будут максимально избегать.
Кроме того, учебные заведения могут закрывать на карантин. Также в Минобразования планируют, что учителям не будут каждую неделю делать тесты.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве дали прогноз, вернутся ли ученики в школу 1 сентября.
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