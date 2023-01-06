Среди новообразований и интересное слово "Джонсонюк".

"Байрактар", "приход", "бавовна", "чистое небо" - новые слова и старые, которые приобрели совсем другие значения за год полномасштабной войны.

Как говорится в сюжете ТСН, немало слов перешло из украинского в другие языки. Не все из них, правда, цензурные. Так, "хлопок" стал едва ли не словом года, особенно после ЧП в Крыму.

"Во-первых, бавовна, как и вата, вспыхивает мгновенно. Во-вторых, распускается", — говорит филолог Игорь Хворостян.

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Как говорит филолог Ирина Мариненко, россиянам было запрещено называть взрывы взрывами, поэтому это слово они назвали "хлопок", а у нас в переводе и вышла "бавовна".

Не все связанные с войной активно употребляемые слова - новые, некоторые просто приобрели новые значения. Например, "тревога", "чистое небо", "прилет". Среди новообразований - интересное слово "Джонсонюк". Чего только стоят слова "орки" (так называют российских оккупантов) и "чмони" (тоже о российских оккупантах из-за прозвища взятого в плен непутевого путинского военного).

Так, в Urban Dictionary, самый популярный англоязычный словарь сленга, попадает слово "украинизировать" - когда ты Россия и нападаешь на страну, в ответ получаешь унижение на глобальном уровне.

Американский словарь Merriam Webster назвал слово 2022 года

Составители американского словаря Merriam Webster назвали главное слово 2022 года - "газлайтинг". Это - психологическое манипулирование человеком в течение длительного времени, которое заставляет "жертву" сомневаться в правдивости своих мыслей и убеждений, восприятии реальности или воспоминаний. Все это приводит к путанице, потере уверенности и самооценки, а также к эмоциональной неопределенности.

А по версии английского словаря главным словом 2022 года является "пермакриззис", впрочем, в шортлист внесли и название столицы Украины.

А словом 2021 года по версии Merriam Webster стало слово "вакцина".

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