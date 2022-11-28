Составители словаря проводят параллель с настоящим.

Составители американского словаря Merriam Webster назвали главное слово 2022 года - "газлайтинг".

"В эту эпоху дезинформации – "фейковых" новостей, теорий заговора, троллей в Твиттере и deepfake – "газлайтинг" стал словом для нашего времени", – отмечают составители словаря, сообщает пресс-служба Merriam Webster.

Отмечается, что когда слово "газлайтинг" впервые было использовано в середине 20 века, это касалось своего рода обмана, подобного тому, что показано в фильме. Слово "газлайтинг" происходит от названия пьесы 1938 года, а также фильма по этой пьесе. По сюжету, мужчина пытается заставить свою жену поверить в то, что она сходит с ума. Каждый раз, когда он отправляется на чердак, свет в доме тускнеет, впрочем, он настаивает, что это жена не может доверять собственному восприятию.

Видео дня

Составители словаря проводят параллель с настоящим, отмечая, что в 2022-м году наблюдался рост количества поисков газового освещения на 1740%.

Словарь Merriam Webster определяет "газлайтинг" как психологическое манипулирование человеком в течение длительного времени, которое заставляет "жертву" сомневаться в правдивости своих мыслей и убеждений, восприятии реальности или воспоминаний. Все это приводит к путанице, потере уверенности и самооценки, а также к эмоциональной неопределенности.

В то же время составители словаря отмечают, что в последние годы значение газлайтинга приобрело более простое и широкое значение – это действие или практика грубого введения кого-то в заблуждение, в частности для собственной выгоды.

"В таком употреблении это слово хорошо сочетается с другими терминами, связанными с современными формами обмана и манипуляций, такими как фейковые новости, deepfake и искусственный интеллект", – подчеркивают в пресс-службе Merriam Webster.

Напомним, по версии Английского словаря, главным словом 2022 года есть "пермакриза", впрочем, в шортлист внесли и название столицы Украины.

А словом 2021 года по версии Merriam Webster стало слово "вакцина".

Вас также могут заинтересовать новости: