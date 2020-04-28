В Тернополе мужчина с подтвержденным коронавирусом напился и пошел гулять по городу

Ему грозит административная ответственность за нарушение режима самоизоляции.

В Тернополе мужчина, у которого подтвердили коронавирусную болезнь, покинул место самоизоляции и отправился гулять по улицам города в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте рассказал руководитель Тернопольского отдела полиции Сергей Осадца, пишет издание "За Збручем". Правоохранители уже готовят админпротокол для привлечения нарушителя к административной ответственности.

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Трое человек нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол. Также выходными получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали прежде всего на профилактику нарушений", - рассказал руководитель полиции города.

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Всего в Тернополе уже составлено 33 административных протокола за нарушения правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось количество разбоев, краж, а также есть немало фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе мужчина, находясь на обсервации в больнице, покончил жизнь самоубийством.

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